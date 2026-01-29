Regelrechte „Hinrichtung” : Drei Jäger auf Sizilien tot aufgefunden

Eine grausame Entdeckung im Wald: drei Leichen in Jagdkleidung mit Gewehren daneben. Spekuliert wird über eine Hinrichtung durch die Mafia. Die Ermittler schließen auch andere Hypothesen nicht aus.

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gibt der gewaltsame Tod von drei Jägern in einem abgelegenen Wald Rätsel auf. Die Leichen der Männer im Alter von 26, 44 und 82 Jahren wurden an der Nordküste der Insel in der Nähe von Messina erschossen aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Neben ihnen lagen ihre Gewehre. Die Männer waren in dem bergigen Gelände offensichtlich auf der Jagd nach seltenen Wildschweinen. Die Hintergründe liegen bislang völlig im Dunkeln.

Tote Jäger auf Sizilien: Spekulationen über Mafia-Mord

Nach italienischen Medienberichten wurden die Leichen nahe der kleinen Gemeinde Montagnareale von einem Bekannten des ältesten Jägers entdeckt, der sich Sorgen gemacht hatte, weil der 82-Jährige nicht mehr zurückkam. Sie trugen ihre Jagdkleidung, mit Patronengürteln um den Hals. In den Zeitungen war von einer regelrechten „Hinrichtung“ die Rede. Die Autos der Jäger standen in der Nähe. Unklar war zunächst, ob sie zusammen unterwegs waren.

Zu Spekulationen, wonach es sich um Mafia-Morde handeln könnte, sagte Staatsanwalt Angelo Cavallo, es werde in alle Richtungen ermittelt. Aus Ermittlerkreisen verlautete, keiner der drei Männer sei bislang in Zusammenhang mit Mafia-Aktivitäten auffällig geworden.

Möglich sei auch ein Doppelmord mit anschließendem Suizid. Aufschlüsse erhoffen sich die Ermittler von der Untersuchung der Gewehre. Die Leichen sollen obduziert werden. (dpa/mp)