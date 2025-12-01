Razzia bei Party mit Alkohol: Mehrere Promis festgenommen

Polizeieinsatz im Iran: Stars wurden festgenommen, 38 Liter Alkohol beschlagnahmt. Dabei sind Durchsuchungen bei Prominenten in der Islamischen Republik eigentlich nicht üblich.

Im Iran haben Sicherheitskräfte eine Geburtstagsfeier bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler aufgelöst. Sieben Prominente seien festgenommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die Gäste kamen demnach inzwischen auf Kaution frei. Bei dem Einsatz seien 38 Liter Alkohol beschlagnahmt worden. In dem Artikel wurden lediglich die Initialen, nicht jedoch die vollständigen Namen der Prominenten genannt.

Alkoholkonsum ist in der Islamischen Republik strikt verboten, in den Metropolen jedoch weit verbreitet. Regelmäßig geht die Polizei gegen Partys vor. Durchsuchungen bei Prominenten und in der Oberschicht sind allerdings selten. In der Vergangenheit kam es zudem wiederholt zu Methanol-Vergiftungen durch gepanschten Alkohol. (dpa)