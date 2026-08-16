Panorama
Raser auf Fahrrädern: Warum Blitzer oft versagen
Viele technische Tempo-Messgeräte sind auf Radler nicht eingestellt. Laser und Lichtschranken erfassen Radfahrer besser.
Der Blitzer-Einsatz gegen Radfahrer im schleswig-holsteinischen Naturschutzgebiet Geltinger Birk sorgt für viel Aufmerksamkeit. Das liegt auch daran, dass Tempomessungen bei Radfahrenden selten sind. Das liegt auch an der Funktion der Messgeräte. Herkömmliche Blitzer sind auf die Masse, die Form und die Reflexionseigenschaften von Autos und Lkws optimiert.
Radar-Messgeräte (klassische Blitzer)
Funktion: Sie senden ununterbrochen Radarwellen aus, die vom Fahrzeug reflektiert werden. Aus der Frequenzänderung (Doppler-Effekt) wird das Tempo berechnet.
Das Problem bei Radlern: Ein Fahrrad bietet eine extrem geringe Reflexionsfläche (kaum glattes Blech). Zudem bewegen sich die Beine des Radfahrers auf und ab. Diese rotierende Eigenbewegung verwirrt die Radarsignale oft, sodass die Messung als "ungültig" verworfen wird.
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Laser-Messgeräte (Laserpistolen und moderne Säulen)
Funktion: Sie senden hochfrequente Lichtimpulse aus (LIDAR). Das Gerät misst die Zeit, die das Licht braucht, um zum Fahrzeug und zurückzugelangen.
Vorteil bei Radlern: Laserstrahlen sind extrem präzise. Ein Polizist kann mit einer Laserpistole gezielt den Oberkörper oder den Helm des Radfahrers anvisieren. Moderne, stationäre Lasersäulen erfassen die Silhouette von Radfahrern problemlos, sofern sie ein bestimmtes Mindesttempo überschreiten.
Induktionsschleifen und Piezosensoren
Funktion: Diese Kontakte sind fest in den Asphalt eingelassen. Fährt ein Fahrzeug darüber, verändern sich das Magnetfeld (Induktion) oder der Druck (Piezo). Der zeitliche Abstand zwischen zwei Schleifen ergibt das Tempo.
Das Problem bei Radlern: Induktionsschleifen reagieren auf die Metallmasse. Fahrräder (besonders aus Carbon oder Aluminium) haben zu wenig magnetische Masse, um die Schleifen im Boden auszulösen. Piezosensoren hingegen reagieren auf Druck und können das im Vergleich zum Auto sehr geringe Gewicht eines Radfahrers schlicht „übersehen“.
Lichtschranken-Messsysteme
Funktion: Mehrere unsichtbare Lichtstrahlen werden quer über die Straße geschickt. Passiert ein Objekt die Strahlen, wird die Zeit gestoppt.
Vorteil bei Radlern: Lichtschranken ist es völlig egal, wie viel Metall oder Blech ein Objekt besitzt. Sobald der Reifen oder der Körper den Lichtstrahl unterbricht, misst das System haargenau. Deshalb werden sie bevorzugt an speziellen Fahrrad-Hotspots eingesetzt. (mp)
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