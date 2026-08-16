Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

• Immer mehr Unfälle: Radler-Irrsinn auf der Bilderbuch-Route

• Haus einsturzgefährdet: Tränen, Wut und ein zerstörtes Zuhause an der Holstenstraße

• 16 Seiten Sport: Neue Stars und alte Helden beim HSV – mit Poster zum Rausnehmen!

• Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Mit AnnenMayKantereit startet der „Hamburger Kultursommer“