Randale im Streifenwagen: Betrunkener Elfjähriger tritt Polizist ins Gesicht

Nürnberg –

Vieles an der Geschichte macht sprachlos: Ein stark betrunkener Elfjähriger hat in Nürnberg einem Polizisten ins Gesicht getreten.

Nach Angaben der Beamten war der in einer Betreuungseinrichtung lebende Junge in der Nacht zum Dienstag unerlaubt unterwegs und wurde im Rahmen einer Fahndung durch Einsatzkräfte in einem städtischen Park aufgegriffen, wo er sich mit anderen getroffen hatte.

Nürnberg: Elfjähriger tritt um sich und trifft Polizist im Gesicht

Beim Versuch, ihn in einen Streifenwagen zu bugsieren, schlug und trat der bereits für ähnliche nächtliche „Ausflüge“ bekannte Junge demnach um sich. Auf der Rückbank drehte er sich plötzlich auf den Rücken, trat einem Polizisten mit Wucht ins Gesicht und floh. Er wurde aber sofort wieder gefasst.

Lesen Sie auch: Angriff auf Hamburger Polizei – Streifenwagen demoliert

Beamte brachten den offenbar stark betrunkenen Elfjährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Dort sollte der Junge wegen seiner Trunkenheit sicherheitshalber überwacht werden. Strafverfahren wegen der Angriffe auf die Beamten erwarten ihn nicht, weil er noch nicht strafmündig ist. (mik/dpa)