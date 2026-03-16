Banksy enttarnt: Rätsel um den bekanntesten Unbekannten der Welt gelöst

Seit Jahrzehnten rätselt die Kunstwelt über die wahre Identität des geheimnisvollen Streetart-Stars Banksy. Jetzt behauptet eine große internationale Recherche, das berühmte Geheimnis endlich gelüftet zu haben.

Nach Angaben von Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters soll hinter dem Pseudonym Banksy der britische Künstler Robin Gunningham stecken. Der Mann stammt aus Bristol – jener Stadt, in der in den 1990er-Jahren auch viele der ersten Banksy-Werke auftauchten.

Die Reporter werteten für ihre Recherche unter anderem alte Polizeidokumente, Reisebewegungen und Fotos aus. Dabei stießen sie auf Hinweise, die immer wieder zu Gunningham führten. So soll er bereits im Jahr 2000 in New York wegen Graffiti-Sprühens festgenommen worden sein und eine entsprechende Erklärung unterschrieben haben.

Anwalt von Banksy stellt Behauptung infrage

Besonders brisant: Laut der Recherche soll Gunningham später sogar seinen Namen geändert haben – angeblich in „David Jones“, einen sehr häufigen britischen Namen, um weiter anonym bleiben zu können. Auch Reisen, bei denen zeitgleich neue Banksy-Werke auftauchten, sollen sich mit seinem Aufenthaltsort decken.

Offiziell bestätigt ist die Enthüllung allerdings nicht. Banksy selbst hat seine Identität nie öffentlich preisgegeben – und auch sein Anwalt stellte die neuen Behauptungen infrage. Die Anonymität gilt vielen Fans als wichtiger Teil des Mythos rund um den Künstler.

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Banksy gehört zu den bekanntesten Streetart-Künstlern der Welt. Seine oft politischen Graffiti und Schablonenbilder tauchen regelmäßig über Nacht in Städten rund um den Globus auf – und erzielen bei Auktionen Millionenpreise. (rei)