Prügelei am Kinderpool: Kreuzfahrtschiff kehrt nach nur zwei Stunden um

Prügelei auf einem Kreuzfahrtschiff: Auf der „Wonder of the Seas“ sind zwei Passagiere am Kinderpool so heftig aneinandergeraten, dass der Kapitän wieder in den Hafen zurückfuhr. Nach Informationen der „Bild“ mussten Verletzte ins Krankenhaus.

Streit am Kinderpool eskaliert

Eigentlich sollte es eine entspannte Kurzreise zu den Bahamas werden – doch bereits nach zwei Stunden war Schluss: Die „Wonder of the Seas“ (362 Meter lang, bis Januar 2024 das größte Kreuzfahrtschiff der Welt) kehrte am Montagabend wieder nach Miami zurück. Grund: Nach Informationen der „Bild“ gerieten zwei Gäste am Kinderpool in Streit und schlugen sich.

Polizei und Rettungskräfte warteten schon am Hafen

Am Hafen warteten bereits Polizei und Rettungskräfte. Die zwei Gäste kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, weitere Beteiligte mussten das Schiff verlassen. Anzeigen wollten die Streithähne allerdings nicht erstatten.

Royal Caribbean bestätigt den Vorfall

Die Reederei Royal Caribbean bestätigte den Vorfall gegenüber US-Medien. Für die Beteiligten könnten nun Konsequenzen folgen – von Strafverfahren bis hin zum dauerhaften Ausschluss von künftigen Reisen. Für die übrigen Gäste setzte die „Wonder of the Seas“ ihre Fahrt später am Abend wie geplant fort. (apa)