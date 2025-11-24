Protest gegen Wehrpflicht: Linken-Chef irritiert mit „Monat im Schützengraben”

Linken-Chef van Aken macht sich über ein mögliches Losverfahren zur Wehrpflicht lustig. Jungen Männern will die Partei Tipps und Tricks verraten, wie man sich vor der Musterung drücken kann.

In einer symbolischen Protestaktion gegen eine mögliche Wehrpflicht hat Linken-Chef Jan van Aken an junge CDU-Abgeordnete drei Plätze für „einen Monat im Schützengraben” verlost. In einer Pressekonferenz in Berlin zog van Aken drei bunte Kugeln aus einer Lostrommel und verkündete die Namen der „Gewinner”: Nicklas Kappe, Johannes Winkel und Philipp Amthor (alle CDU).

Als Klamauk wollte van Aken die Aktion nicht verstanden wissen: „Ich finde das sehr ernsthaft hier. Es wird diskutiert, dass junge Menschen ausgelost werden, ob sie zum Dienst an der Waffe gezwungen werden oder nicht – das ist nicht mein Vorschlag.” Über „Leben und Tod” dürfe nicht gelost werden, sagte der Linken-Politiker.

Er bekräftigte, dass seine Partei bundesweit Beratungen anbieten werde, darunter „nützliche Tipps und Tricks, wie man sich von der Musterung drücken kann”. Dass es am 5. Dezember bundesweit „Schulstreiks” gegen eine Wehrpflicht geben solle, nannte er richtig. (dpa)