Porno im Flugzeug-Museum: Betreiber stinksauer über pikanten Dreh

Coventry -

Da läuft man als gutgläubiger Museumsbesucher an ausgestellten Flugzeugen vorbei und plötzlich dringt aus dem Inneren der Ausstellungsstücke ein leises Stöhnen ... So ist das jetzt tatsächlich in Großbritannien passiert.

Porno im Flugzeug: Dreh im Midland Air Museum

Die britische Pornoproduktionsfirma „Banged Babes“ wollte nämlich unbedingt einen Schmuddelfilm in einem Flugzeug drehen. Da das in einem fliegenden Flugzeug in der Regel zu technischen sowie formellen Problemen führt, musste kurzerhand eine andere unkomplizierte Lösung her.

Die Filmemacher entschieden sich letztlich für das Midland Air Museum in Coventry – etwa 150 Kilometer nordwestlich von London entfernt. Dort gibt es eine Vielzahl von Flugzeugmodellen. Das Filmteam zahlte der Museumsleitung umgerechnet rund 115 Euro. Dafür wurde dann eine alte Air-France-Maschine offiziell für ein Fotoshooting gemietet. Vom Dreh eines Pornofilms war offenbar keine Rede...

Darüber berichtete zuerst die britische Zeitung „The Sun“.

Die drei vollbusigen Darstellerinnen – die englischen Branchengrößen Christina May, Bethany Adams und Emily Blake – marschierten laut „The Sun“ in extrem knappen Stewardessen-Outfits zu ihrem Drehort. Zwei unechte Piloten waren ebenfalls dabei. Verdacht schöpfte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand.

Museumsleiterin Diane James sagte gegenüber „The Sun“: „Sie kamen in diesen Klamotten an. Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, denn es gibt häufiger Leute, die in alten Piloten-Uniformen ins Museum kommen.“ Offenbar gibt es immer wieder ein paar hartgesottene Nostalgiker, die in einem solchen Aufzug ins Museum kommen. Porno-Darstellerinnen im Museum, das ist allerdings neu.

Porno im Flugzeug-Museum: Leiterin ist empört

Die Leiterin ist daher nicht nur empört, sondern stinksauer über den Pornodreh in ihrem Hause. Denn während es im historischen Flieger knallharten Sex gab, liefen Besucher des Museums – unter anderem mit ihren Kindern – nichtsahnend am Ort des Geschehens vorbei.



„Wenn wir gewusst hätten, was da los gewesen ist, hätten wir das sofort gestoppt. Sie haben uns übers Ohr gehauen“, sagte James auf Anfrage von „The Sun“. Verständlich, denn ein Ort, der für geschichtsträchtige Exponate steht, sollte seine Seriosität nicht wegen ein paar Pornoproduzenten verlieren. Immerhin ist bislang nicht bekannt, dass sich ein Besucher wegen eines Stöhn-Konzerts beschwerte.



Sie gehört zum Cast: Pornodarstellerin Emily Blake aus England war ebenfalls beim Dreh im Museum dabei. instagram.com/emilyblakeuk Foto:

Auch unter welchem Titel das vermutlich recht triviale Werk der Filmemacher erscheinen wird, ist bislang nicht klar. Jedoch ist denkbar, dass es – allein durch die Schlagzeilen rund um den ergaunerten Dreh – ein ziemlich hohes Interesse bei der meist männlichen Zielgruppe wecken wird... (dok)