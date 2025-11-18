Polizeischüsse auf Zwölfjährige – nun gibt es neue Erkenntnisse

Schüsse aus einer Dienstwaffe, die eine erst Zwölfjährige lebensgefährlich verletzten, beschäftigen weiterhin die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das gehörlose Mädchen war aus einer Wohngruppe entwichen und zu ihrer Mutter nach Bochum gefahren. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Nachdem eine dringend auf Medikamente angewiesene Zwölfjährige am Sonntag aus einer Wohngruppe verschwunden war, suchten Polizisten in der Nacht zu Montag die Wohnanschrift der Mutter auf, weil es Hinweise darauf gab, dass sich das Mädchen dort aufhält. Dort kam es zur Eskalation.

Weil das Mädchen mit Messern auf die Beamten losgegangen sein soll, machten die Polizisten von der Dienstwaffe Gebrauch. Das Mädchen kam mit lebensgefährlichen Schussverletzungen in eine Klinik und wurde dort notoperiert. Inzwischen ist ihr Zustand wieder stabil.

Polizeischüsse: Beamte setzen Taser und Dienstwaffe ein

Laut den weiteren Ermittlungen der Essener Mordkommission öffnete die Mutter der Vermissten gegen 1.30 Uhr den vier eingesetzten Beamten die Wohnungstür. Den weiteren Hergang schildert die Polizei so: Im Hintergrund waren die Vermisste und ein junger Mann zu sehen, bei dem es sich um den Bruder handelte. Die Mutter versperrte den Einsatzkräften den Zutritt zur Wohnung. Um zu dem Mädchen zu gelangen, zogen die Einsatzkräfte die Mutter in den Hausflur und fixierten sie.

Daraufhin betraten die Einsatzkräfte die Wohnung. In diesem Moment trat die Vermisste aus der Küche und griff mit zwei größeren Küchenmessern in der Hand die Beamten an.

Nicht ausgeschlossen ist, dass die Zwölfjährige ihre Mutter verteidigen wollte. Als sie sich unmittelbar vor den Polizisten befand, setzten diese die Schusswaffe und einen Taser ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schoss einer der Beamten und traf das Mädchen in den Bauch.

Mordkommission ermittelt

Bis zum Eintreffen von Notarzt und Sanitäter, leisteten die Beamten Erste Hilfe. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen weiterhin. (ruega/dpa)