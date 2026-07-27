Abdul B. wurde als Hochrisikoperson geführt – eine Überwachungskamera filmte ihn nur eine Stunde vor dem Anschlag.

Um 20.58 Uhr soll Abdul B. das Haus verlassen haben. Eine Kamera der Sicherheitsbehörden habe ihn laut einer gemeinsamen Recherche der SZ, des NDR und WDR noch dabei gefilmt. Das LKA Berlin soll sie fest gegenüber seines Hauseingangs installiert haben, um den 21-Jährigen zu überwachen. Etwa eine Stunde später fuhr er mit einem gemieteten Lieferwagen in die Menschenmenge auf dem CSD.

Eine 65-jährige Frau aus Polen starb bei dem Anschlag, dem laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein islamistisches Motiv zugrunde liegt. 29 weitere Menschen wurden verletzt.

Anschlag auf CSD: Abdul B. wurde schon vorher auffällig

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Dass Abdul B. gefährlich ist, wussten die Behörden schon länger. Erst im Mai war der 21-Jährige zu 22 Monaten Jugendstrafe verurteilt worden. Er kam aus der Untersuchungshaft frei, weil das Urteil nicht rechtskräftig war. 2025 versuchte er, sich in Syrien dem IS anzuschließen, und wurde dabei verhaftet. 2022 war er wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung verurteilt worden.

Nach dem Anschlag wurde der Attentäter in einer Gartenlaube erschossen. Er soll die Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe bedroht haben, als diese am Samstag gegen 18 Uhr versuchten, ihn festzunehmen.

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Abdul B. fiel in Hochrisiko-Kategorie – trotzdem wurden Maßnahmen gelockert

Vor zwei Monaten soll Abdul B. laut SZ, NDR und WDR in dem Programm „Regelbasierte Analyse potentiell destruktiver Täter zur Einschätzung des akuten Risikos – islamistischer Terrorismus“, kurz RADAR-iTE, erneut analysiert worden sein. Er sei in die Kategorie „Rot“, hohes Risiko, eingestuft worden.

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Trotzdem haben die Sicherheitsbehörden die Maßnahmen gelockert, weil die Überwachung der Polizei keine Anzeichen für ein erhöhtes Risiko ergeben hatte – und weil die Ressourcen des LKA nicht ausreichten. Die Überwachung unter anderem per Kamera lief zwar weiter, aber die Aufnahmen wurden immer erst nach 24 Stunden ausgewertet.

Dobrindt kritisierte nach dem Anschlag, dass Abdul B. überhaupt auf freiem Fuß war: „Dass man in diesem Maße der Gefährdung, die hier auch vorlag, zu einer Bewährungsstrafe kommt, ist sicherlich nicht nachvollziehbar.“ (zc)



