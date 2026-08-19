Ein 14-Jähriger wird bei einem Polizeieinsatz in München schwer verletzt. Er hatte mit einer täuschend echten Softair-Waffe hantiert. Die Ermittlungen laufen.

Ein 14-jähriger Junge wurde bei einem Einsatz von der Polizei angeschossen. Er hantierte auf offener Straße mit einer täuschend echten Softair-Waffe. picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Bei einem Polizeieinsatz im Münchner Stadtteil Schwabing ist ein 14-jähriger Schüler aus dem Landkreis Miesbach durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte am Dienstagabend auf offener Straße mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantiert. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Softair-Waffe, die einer echten Beretta Pistole 92, Kaliber 9 Millimeter, täuschend ähnlich sah.

Als Zivilbeamte den Jugendlichen ansprachen und ihn aufforderten, die Waffe fallenzulassen, habe er sich mit der Waffe in der Hand zu den Beamten umgedreht, berichtete der Pressesprecher der Polizei, Thomas Schelshorn. Daraufhin habe ein Beamter geschossen.

Der 14-Jährige wurde im Oberkörper getroffen. Der Jugendliche sei ins Krankenhaus gebracht worden und derzeit stabil.

Anzeige

LKA prüft Schusswaffeneinsatz

Das Bayerische Landeskriminalamt prüfe wie stets in solchen Fällen die Rechtmäßigkeit des Waffeneinsatzes durch die Polizei. Es werde nicht gegen den Kollegen ermittelt, der geschossen hatte, betonte Schelshorn. Gegen den Jugendlichen, der bereits polizeilich bekannt war, werde wegen der Bedrohung der Beamten ermittelt.

Anzeige

Der Jugendliche mit türkischer Staatsangehörigkeit, der zunächst von Beamten und Zeugen deutlich älter geschätzt wurde, war laut Schelshorn mit seinen Eltern 2023 nach Deutschland gekommen und hatte Asylantrag gestellt. Der Antrag sei aber abgelehnt und die Abschiebung angedroht worden. (dpa/mp)