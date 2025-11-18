Polizei: Mord an Mutter und Tochter – sie wurden seit einem Jahr vermisst

Seit mehr als einem Jahr wurden eine Mutter und ihre kleine Tochter in Österreich vermisst. Jetzt wurden ihre Leichen entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Die Polizei in Österreich hat nach eigenen Angaben zwei Opfer eines Doppelmords aufgefunden. Dabei handele es sich um eine 34-jährige Frau und ihre zehn Jahre alte Tochter, teilten die Behörden mit. Beide waren seit Juli 2024 vermisst worden. Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt seien zwei Verdächtige festgenommen worden. Details zu den Ermittlungen wollen die Behörden am späten Vormittag in Innsbruck mitteilen.

Wie die Polizei weiter berichtete, seien Mutter und Tochter syrische Staatsbürgerinnen. Ihre Leichen seien nun in einer Wohnung in Innsbruck gefunden worden. Bei den Verdächtigen, die seit Juni in Haft sitzen, handele es sich um einen 55-jährigen Österreicher und seinen 53 Jahre alten Bruder. (dpa/mp)