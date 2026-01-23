Polizei in Alarmbereitschaft: Tausende Trauergäste bei Beerdigung von Clan-Oberhaupt

Die Berliner Polizei stellt sich am Freitag auf einen Großeinsatz ein: Bei der Beerdigung eines bekannten Clan-Oberhaupts werden mehr als 1000 Trauergäste aus dem In- und Ausland erwartet. Bereits zum Trauergebet in der Sehitlik-Moschee rechnet die Polizei mit großem Andrang, zur anschließenden Beisetzung in Berlin-Westend könnten es sogar mehrere Tausend Menschen werden.

„Angesichts des zu erwartenden Aufkommens müssen wir sicherstellen, dass die öffentliche Ordnung eingehalten wird“, sagte ein Polizeisprecher. Über den Tag verteilt sollen mehrere Hundert Einsatzkräfte in der Stadt im Einsatz sein. Die Polizei steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Familie des Verstorbenen, dem Bestatter und den Veranstaltern, um die Trauerfeier „pietätvoll und dem Anlass angemessen“ zu begleiten.

Beerdigung im Clan-Milieu

Nach Medienberichten hatte es bereits am Dienstag eine Trauerveranstaltung für den 62-jährigen Clan-Chef in Kreuzberg gegeben. Für Sonntag ist zudem ein weiteres Gedenkgebet geplant. In Sicherheitskreisen bereitet man sich daher auf anhaltend erhöhte Einsatzlagen vor.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor einem „Schaulaufen der Organisierten Kriminalität“. GdP-Sprecher Benjamin Jendro sagte, bei vergleichbaren Beerdigungen seien in der Vergangenheit sowohl Verbündete als auch Rivalen erschienen. Zudem könne der Tod des Mannes ein Machtvakuum hinterlassen, das neue Konflikte nach sich ziehe – nicht nur rund um Trauerfeier und Beisetzung, sondern auch im Konkurrenzkampf innerhalb der Szene. (rei/ekr)