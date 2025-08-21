mopo plus logo
Ein mexikanischer Soldat steht in der Nähe einer angegriffenen Polizeistation Wache. (Symbolbild)

Ein mexikanischer Soldat steht in der Nähe einer angegriffenen Polizeistation Wache. Kriminalität und Waffengewalt sind in Mexiko an der Tagesordnung. (Symbolbild) Foto: Mario Armas/AP/dpa

  • Tlaxcala

Polizei findet sechs abgetrennte Köpfe auf der Straße

Rivalisierende Kartelle kämpfen in Mexiko mit äußerster Gewalt um Einflussgebiete und Routen für den Drogenhandel. Jetzt machen die Ermittler eine grausame Entdeckung.

Die mexikanische Polizei hat auf der Straße sechs abgetrennte männliche Köpfe entdeckt. Der Fund wurde im zentralen Bundesstaat Tlaxcala gemacht, wie die örtliche Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Neben den Köpfen habe eine Verbrechergruppe eine Botschaft an eine rivalisierende Bande hinterlassen.

Drogenkriege fordern zehntausende Tote jährlich

Mexiko leidet seit Jahrzehnten unter der Gewalt mächtiger Drogenkartelle. Mehr als 30.000 Menschen kommen jährlich bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Ein Autofahrer alarmierte nach dem grausamen Fund die Polizei.

Auf dem Plakat neben den Köpfen stand Medienberichten zufolge eine Drohung der Bande La Barredora an eine rivalisierende Bande. Die kriminelle Gruppe ist in Benzindiebstahl, Erpressung und Menschenhandel verwickelt. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu den möglichen Motiven. (dpa/mp)

