Polizei erschießt Fahrrad-Räuber – er war erst 15

Mit vorgehaltener Waffe soll ein Jugendlicher unweit von Rotterdam ein Elektrorad erbeutet haben. Wenig später erschießen ihn Polizisten in einem Rotterdamer Vorort.

Die niederländische Polizei hat einen mutmaßlichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Angaben der Polizei auf X auf zufolge starb der Verdächtige am Sonntag noch am Ort des Geschehens.

Verdächtiger soll erst 15 Jahre alt gewesen sein

Zuvor habe der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet und sei anschließend geflüchtet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Weil er auf die Täterbeschreibung passte, forderten Polizisten ihn laut niederländischen Medien auf, stehen zu bleiben. Kurz darauf fielen Schüsse – der Verdächtige soll erst 15 Jahre alt gewesen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurz vor Schluss: Eskalation bei Amateur-Fußballspiel – mehrere Verletzte

Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht. Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet. (mp/dpa)