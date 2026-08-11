Eine Frau alarmiert die Polizei: Ihr Freund hat sich bewaffnet – als die Polizei erscheint, eskaliert die Lage.

Bei einem Einsatz in Bielefeld haben Polizeibeamte einen bewaffneten Mann erschossen. Er sei mit einer Waffe in der Hand auf die Einsatzkräfte zugelaufen, woraufhin diese mehrere Schüsse auf ihn abgaben und ihn tödlich verletzten, teilte die Polizei mit. Um welche Art Waffe es sich handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Polizei mit zahlreichen Kräften zu einer Wohnung in einem Gebäude in Bielefeld ausgerückt, nachdem eine Frau gegen 13.00 Uhr bei der Leitstelle um Hilfe gebeten hatte. Sie gab an, ihren bewaffneten Freund in ihrer Wohnung eingesperrt zu haben. Sie selbst war unverletzt aus der Wohnung geflüchtet.

Am Einsatzort sicherte und sperrte die Polizei das Gebäude ab. Auch Spezialeinsatzkräfte wurden angefordert. Gegen 15.20 Uhr sei der Mann dann außerhalb des Gebäudes erschossen worden - ob von Spezialeinsatzkräften oder Beamten des Wachdienstes, war noch Gegenstand der Ermittlungen.

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Auch die Identifizierung des Mannes dauere an. Weitere Details zum Notruf der Frau und möglichen Hintergründen des Vorfalls nannte die Polizei ebenfalls zunächst nicht. (dpa)