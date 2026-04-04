Frontalzusammenstoß: Deutsche Familie stirbt bei Unfall in Portugal

Tragödie in Portugal: Eine vierköpfige deutsche Familie ist bei einem frontalen Zusammenstoß ums Leben gekommen. An dem schweren Unfall sollen laut Polizei drei Autos beteiligt gewesen sein.

Der öffentlich-rechtliche Sender RTP berichtete, der Unfall habe sich bei Santiago do Cacém ereignet, rund eineinhalb Autostunden südlich der Hauptstadt Lissabon.

Unfall in Portugal: drei Autos beteiligt

Die Todesopfer seien ein Elternpaar und ihre beiden Kinder, die im gleichen Auto gewesen seien, berichtete RTP weiter unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Die Polizei sprach bei dem Unfall von drei beteiligten Autos und einem Frontalzusammenstoß. Ein Portugiese wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

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Zur genauen Unfallursache gab es zunächst noch keine gesicherten Erkenntnisse. Auch war noch nicht bekannt, woher die Familie aus Deutschland stammte. (dpa/mp)