Polizei blitzt Seniorin mit Rollator – „echtes Kultfoto“

Da war wohl jemand zu schnell unterwegs: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Euskirchener Polizei entsteht ein kurioses Blitzerfoto.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Seniorin mit Rollator geblitzt. Die Radarkamera löste aus, weil ein Kastenwagen in einer Tempo-30-Zone im Kreis Euskirchen mit 42 Stundenkilometern unterwegs war, wie die Polizei auf Instagram schilderte. „Doch genau im entscheidenden Moment lief eine Seniorin mit ihrem Rollator durchs Bild und sorgte unfreiwillig für ein echtes Kultfoto.“

Geblitzt! Rollator verdeckt das Kennzeichen des Autos

Beide – Fußgängerin und Fahrer – hätten ihren Weg danach unbeeindruckt fortgesetzt. „Der Fahrer müsste sich bei der Frau eigentlich bedanken“, sagte ein Sprecher der Kreispolizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Elterntaxis, Raser: Tausende Verkehrssünder vor Hamburgs Schulen

Denn das Kennzeichen des Wagens sei durch den Rollator verdeckt worden, so dass der Fahrer oder die Fahrerin ungeschoren davonkam. (dpa/mp)