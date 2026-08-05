Mit einem kurios beschrifteten Auto gerieten zwei Geschwister ins Visier der Polizei. Ihre Erklärung für die fehlende Zulassung überzeugte die Beamten nicht.

Ein kurioses Fahrzeug hat am Dienstagabend die Bundespolizei in Kaldenkirchen-Hülst (Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen) auf den Plan gerufen. Den Beamten fiel ein Auto auf, das mit der Aufschrift „Polisei“ unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen weder zugelassen noch versichert war. Am Steuer saß eine 27-Jährige, hinter ihr fuhr ihr 21 Jahre alter Bruder, der Halter des Fahrzeugs, in einem weiteren Auto.

Geschwister fragen Google – die Polizei sieht das anders

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Die Geschwister erklärten den Beamten, sie hätten im Internet recherchiert. Laut Google sei es erlaubt, ein nicht versichertes Fahrzeug von der Werkstatt nach Hause zu fahren. Die Bundespolizei sah das anders.

Gegen die beiden wurden Strafverfahren unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten die Kennzeichen sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen durften die Geschwister ihre Fahrt mit dem Begleitfahrzeug fortsetzen. (dpa/mp)