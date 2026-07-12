Über Jahrzehnte stand er für Film, Fernsehen und Theater vor der Kamera und auf der Bühne. Nun trauert Hollywood um Schauspieler Peter Van Norden.

Peter Van Norden (r.) spielte mit seinem Kollegen Steve Guttenberg in „Police Academy 2“. (Archivbild) picture alliance / Everett Collection | ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

US-Schauspieler Peter Van Norden ist tot. Der Schauspieler, der unter anderem durch „Police Academy 2 – Jetzt geht's erst richtig los“ und „Die nackte Kanone 2½“ bekannt wurde, verstarb im Alter von 75 Jahren.

Sein Sohn Robert bestätigte den Tod: Van Norden sei am Donnerstag „friedlich im Beisein seiner Frau Wendy“ gestorben, wie der „Stern” berichtete. Mit bewegenden Worten verabschiedete er sich von seinem Vater: Er sei ein großartiger Ehemann, Freund und ein geschätztes Mitglied der Theatergemeinschaft gewesen.

Peter Van Nordens Filmkarriere begann Ende der 1970er-Jahre: Bekannt wurde er vor allem 1985 als Polizist Vinnie Schtulman in „Police Academy 2“. Sechs Jahre später war er in „Die nackte Kanone“ als John Sununu – früherer Stabschef von US-Präsident George H. W. Bush – zu sehen.

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2025 übernahm Van Norden seine letzte Rolle

Van Norden stand jedoch nicht nur in zahlreichen Filmen, sondern auch in bekannten Fernsehserien wie „L.A. Law“, „Matlock“, „Mord ist ihr Hobby“, „The Stand“ und zuletzt „9-1-1“ vor der Kamera.

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Van Norden spielte ebenso in zahlreichen Broadway- und Off-Broadway-Produktionen und stand bis ins vergangene Jahr auf verschiedenen Theaterbühnen. Seine letzte Rolle übernahm er 2025 in dem Theaterstück „Corktown '39“ in Los Angeles. (mp)