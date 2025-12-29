Podolski trauert um seine geliebte Oma: „Wie eine zweite Mutter”

Lukas Podolski nimmt Abschied von seiner Oma. In den sozialen Medien schreibt er über ihre Bedeutung für sein Leben und prägende Lektionen.

Der ehemalige Bundesliga-Star Lukas Podolski hat mit bewegenden Worten auf den Tod seiner Oma reagiert. Diese sei wie eine zweite Mutter für ihn gewesen, habe immer auf ihn aufgepasst und ihn beschützt, schrieb der 40 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 bei Instagram. Dazu postete er Bilder, die ihn zusammen mit seiner Oma zeigen. „Du wirst für immer in meinem Herzen leben. Ruhe in Frieden.”

Lukas Podolski: Trauer um die Oma

Der frühere Stürmer des 1. FC Köln, der seit 2021 in Polen spielt, beschrieb zudem, wie wichtig seine Oma für seinen Karrierestart in Köln gewesen sei. „Du hast uns nach Deutschland gebracht und mir die Chance gegeben, die Person zu werden, die ich heute bin. Ich habe so viel von dir gelernt, Lektionen, die mich jeden Tag begleiten. Ich werde das, was du mir beigebracht hast, weiterführen. Das verspreche ich dir.”

Der im polnischen Gliwice (Gleiwitz) geborene Podolski spielt seit 2021 für den direkt nebenan beheimateten Club Gornik Zabrze in Polens erster Liga. Anfang des Monats kaufte er sich bei Gornik ein. Über seine Firma LP Holding GmbH erwarb er 8,3 Prozent des Aktienkapitals, wodurch Podolski zum zweitgrößten Anteilseigner des Clubs wurde. (dpa)