Wieder Lufthansa-Streik – diese Flüge in Hamburg fallen aus

So langsam dürften die Lufthansa-Passagiere Routine bekommen: Am Hamburger Flughafen müssen sie sich erneut wegen Streiks auf Flugausfälle einstellen. Wer legt diesmal die Arbeit nieder?

Am Hamburger Flughafen müssen Passagiere der Airline weiterhin mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat heute ihren am Montag begonnenen Pilotenstreik fortgesetzt. In Hamburg fallen deshalb im Laufe des Tages 13 Flüge von und nach Frankfurt am Main sowie 9 Flüge von und nach München aus, wie der Flughafen auf der Internetseite zu den Starts und Landungen veröffentlichte.

Pilotenstreik: Eurowings fliegt wieder

Betroffen sind laut Gewerkschaft weiterhin die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. Die Pilotinnen und Piloten des Ferienfliegers Eurowings sollten hingegen am Dienstag ihre Arbeit wieder aufnehmen.

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Dann kommt es allerdings am Mittwoch und Donnerstag bereits zum nächsten Ausstand. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Mit dieser fünften Streikwelle des fliegenden Personals wird der Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen.

Passagiere der Lufthansa müssen weiterhin mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Vereinigung Cockpit (VC) setzt heute ihren am Montag begonnenen Pilotenstreik fort. Betroffen sind laut Gewerkschaft weiterhin die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. Die Pilotinnen und Piloten des Ferienfliegers Eurowings sollten hingegen am Dienstag ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Lufthansa-Streik: Hunderte Flüge abgesagt

An den großen Drehkreuzen Frankfurt und München wurden für Dienstag erneut jeweils hunderte Starts und Landungen abgesagt. An jedem Streiktag sind mehrere zehntausend Passagiere gezwungen, ihre Reisepläne zu ändern. Es handelt sich bereits um die dritte Streikrunde der Piloten im laufenden Jahr. In der vergangenen Woche hatten zudem die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter gestreikt.

Zwischen den Tarifparteien sind die Fronten verhärtet. Während die VC Angebote zu den strittigen Fragen um Betriebsrenten und Einkommen verlangt, lehnt das Management deutliche Kostensteigerungen bei der Kerngesellschaft ab. Jeder Streik verkleinere die betroffene Fluggesellschaft, hatte Personalchef Michael Niggemann gewarnt. (dpa/mp)