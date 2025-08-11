Pilot irrt besoffen und nackt durch Hotelbar

Das war wohl mehr als ein Feierabendbier: Ein Pilot der britischen Fluggesellschaft Easyjet soll gehörig über die Stränge geschlagen haben. Das hat Folgen.

Weil er angeblich nackt und betrunken in einer Hotelbar umherirrte, hat die britische Fluggesellschaft Easyjet einen Piloten vom Dienst freigestellt. Über den Vorfall, der sich bereits in der vergangenen Woche zugetragen haben soll, berichtete die britische Boulevardzeitung „The Sun”.

Demnach wurde der Mann in dem Hotel auf den Kapverdischen Inseln in den frühen Morgenstunden von Passagieren erkannt, die sich an die Fluggesellschaft wandten. Der Flugkapitän sollte sie eigentlich rund 36 Stunden später wieder zurück nach London bringen, doch daraus wurde nichts.

„Sobald Easyjet von dem Vorfall erfahren hat, wurde der Pilot in Übereinstimmung mit unseren Prozessen umgehend bis zum Abschluss der Ermittlungen vom Dienst freigestellt”, sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. Sie fügte hinzu: „Die Sicherheit unserer Passagiere und unserer Besatzung hat für Easyjet immer oberste Priorität.” Dem Bericht der „Sun” zufolge wurde für den Rückflug ein anderer Pilot eingesetzt.

Die Republik Kap Verde besteht aus zehn Inseln im Atlantik vor der Küste Westafrikas. Der Flug von London dauert rund sechs Stunden. (dpa)