Pfiffe und Buhrufe beim Katholikentag: Merz will „Kommunikation verbessern“

Protestierende sorgen beim Katholikentag für Unruhe, als Friedrich Merz mit jungen Menschen über Zukunftsfragen spricht. Auch die Frage, wie der Kanzler seine Kommunikation verbessern und mehr Menschen erreichen kann, beschäftigt Merz an diesem Tag.

Die Zustimmungswerte für den Kanzler sind sehr niedrig. Auch beim Katholikentag in Würzburg wurde das spürbar: Klimaaktivisten haben eine Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Zwischenrufen und Pfiffen gestört. Die mehr als 1000 Zuhörer im Saal verfolgten die Szenerie zunächst für wenige Minuten geduldig, forderten die etwa vier Protestierenden dann aber auf, zu gehen. Sicherheitskräfte zogen eine Frau aus dem Saal, eine weitere Aktivistin folgte freiwillig. Die Veranstaltung konnte schließlich fortgesetzt werden.

Nach Polizeiangaben hatten sich vor Merz‘ Auftritt etwa 400 Demonstranten vor dem Congress Centrum versammelt, um unter anderem gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Der Bundeskanzler hatte auf dem Podium mit Amy Kirchhoff, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, und der Geistlichen Leiterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, Lisa Quarch, über die drängenden Fragen der Jugend und ihre Zukunft gesprochen.

Merz beim Katholikentag: „Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss”

Auf dem Katholikentag zog Merz auch eine persönliche Bilanz: Er beschäftige sich mit immer größerer Intensität mit der Frage, woran es liege, dass es ihm offensichtlich nicht gelinge, die Menschen im Land hinreichend zu erreichen und zu überzeugen – darüber, dass der Weg, den er versuche, in der Regierung einzuschlagen, der richtige sei. „Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss, damit diese Botschaft besser verstanden wird”, sagte Merz. Er versuche, den Menschen Zukunftsängste zu nehmen, die weit verbreitet seien.

Zufriedenheit mit Merz sinkt auf 16 Prozent

Laut dem ARD-Deutschlandtrend von vergangener Woche sind ein Jahr nach ihrem Start nur noch 13 Prozent mit der Bundesregierung zufrieden. Die Zufriedenheitswerte von Merz seien in seinem ersten Kanzlerjahr stark gesunken und lägen nur noch bei 16 Prozent. Merz sagte, er wolle versuchen, dem Land und der Bevölkerung trotz großer Herausforderungen Optimismus zu geben, dass man es hinbekommen könne. Er müsse aber noch mehr erklären.

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Die Bundesregierung ringt derzeit um große Reformen, etwa in der Renten-, Steuer- und Arbeitsmarktpolitik. In den vergangenen Wochen gab es deshalb Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition. Auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Berlin hatte Merz am Dienstag für tiefgreifende Sozialreformen geworben – und auch dort habe er dafür Pfiffe und Buhrufe kassiert. (dpa/mp)