Pferdetransporter fährt auf Wohnmobil – ein Mensch tot

Schwerer Unfall in Brandenburg: Ein Pferdetransporter ist auf der Autobahn A12 zwischen Storkow und Fürstenwalde mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Ein Mensch starb.

Bei der Kollision eines Pferdetransporters mit einem Wohnmobil auf der Autobahn 12 in Brandenburg ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Der Transporter sei am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Storkow und Fürstenwalde-West aus bisher unklarer Ursache auf das Wohnmobil aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Wohnmobils sei infolge des Unfalls gestorben. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

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Die Fahrbahn war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt. Es bildete sich eine langer Stau. (dpa)