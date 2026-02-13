Pechsträhne im Louvre: Erst Millionenraub – und jetzt auch noch Überschwemmungen

Die Pechsträhne setzt sich fort: Nach dem Verdacht auf Millionenbetrug sorgt nun eine Überschwemmung für neue Probleme. Eine Deckenmalerei aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde beschädigt.

Im Pariser Musée du Louvre hat es erneut eine Überschwemmung gegeben. Der Vorfall ereignete sich im Denon-Flügel mit großen Beständen italienischer und französischer Malerei. Dabei wurde eine Deckenmalerei aus dem Jahr 1819 beschädigt, wie das Museum der dpa bestätigte.

Die Decke weise Risse und Ablösungen der Farbschicht auf, eine genauere Begutachtung der Kunstwerke laufe, hieß es weiter. Die Überschwemmung ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Das Leck konnte noch in der Nacht gestoppt werden.

Grund: Defektes Heizungsrohr

Nach Angaben des Louvre wurde die Überschwemmung durch ein defektes Heizungszuleitungsrohr in einem Technikraum verursacht. Die betroffenen Räume blieben zunächst geschlossen. Bereits vor rund zwei Monaten hatte eine Überschwemmung in der Bibliothek der Ägyptischen Altertümer Bücher und Dokumente beschädigt.

Seit Monaten steht das Pariser Musée du Louvre wiederholt in den Schlagzeilen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bei einem Einbruch Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Erst am Freitag wurde zudem der Verdacht eines millionenschweren Betrugs im Zusammenhang mit dem Ticketverkauf öffentlich. (mp/dpa)