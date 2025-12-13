mopo plus logo
Rohdiamanten Zoll Frankfurt

Das Foto zeigt zahlreiche der sichergestellten Rohdiamanten. Foto: picture alliance/dpa/Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

  • Frankfurt/Main

Passagier schmuggelt unfassbare Anzahl an Diamanten – im Handgepäck

Ein Mann fliegt von Angola nach Frankfurt, dort fällt er dem Zoll auf. Und die Beamten machen eine unglaubliche Entdeckung.

Zollbeamte haben am Frankfurter Flughafen im Handgepäck eines Reisenden über 11.270 Diamanten gefunden. Diese seien im doppelten Boden versteckt gewesen, teilten Zoll und Bundespolizei mit. Der Wert der Diamanten war zunächst unklar, er muss von einem Gutachter ermittelt werden.

Der 53-Jährige, der aus Angola nach Frankfurt geflogen war, sei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Er hatte die Rohdiamanten demnach nicht wie vorgeschrieben bei seiner Einreise angemeldet, zudem konnte er nicht das erforderliche Zertifikat vorweisen. (dpa)

