Am Rande einer Party in Essen kam es zu einer dramatischen Auseinandersetzung. Ein Mann starb, es gibt mehrere Verletzte.

Ein Mann wurde nach der eskalierten Auseinandersetzung auf einer Party in Essen festgenommen. picture alliance/dpa/WTVnews | Michael Weber

In Essen nahm eine Party ein dramatisches Ende: Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Rande der Veranstaltung gestorben. Weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Demnach hätten drei weitere Personen Verletzungen durch eine Stichwaffe erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann wurde festgenommen.

Sicherheitsmitarbeiter stirbt bei Auseinandersetzung in Essen

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Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Toten um einen Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei ermittelt, wie der Mann ums Leben kam. Laut Polizei war am Rande der Veranstaltung mit etwa 150 Personen eine Personengruppe in Streit geraten.

Die Beamten waren in der Nacht mit vielen Kräften vor Ort. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. (dpa/mp)