Parkschein von Schnee verdeckt? Diese Regel schützt vor Strafe

Schnee und Eis verdecken im Winter oft Parkscheibe oder Anwohnerausweis. Doch droht dann automatisch ein Knöllchen? Die wichtigsten Regeln im Überblick.

Wer sein Auto im Winter draußen abstellt, kennt das Problem: Über Nacht legen sich Schnee und Eis über die Frontscheibe – und verdecken Parkscheibe oder Anwohnerparkausweis. Viele Autofahrer fragen sich, ob sie deshalb regelmäßig fegen oder kratzen müssen.

Grundsätzlich gilt: Parkscheine, Parkscheiben und Anwohnerparkausweise müssen so ausgelegt sein, dass sie von außen sichtbar sind. Ist das nicht der Fall, kann ein Knöllchen drohen, erklärt der TÜV Thüringen.

Parkschein unter Schnee: Das sagt der TÜV Thüringen

Doch Autofahrer haben ihre Pflicht erfüllt, wenn der Ausweis beim Abstellen des Fahrzeugs korrekt und gut lesbar platziert war. Werden Parkscheibe oder Anwohnerausweis erst später durch Schnee oder Eis verdeckt, ist das kein Grund für eine Strafe – vorausgesetzt, die Ausweise sind gültig.

Das gilt auch für Kennzeichen: Werden sie nach dem Parken durch Schnee oder Eis verdeckt, müssen sie nicht sofort freigekratzt werden – zumindest solange das Auto stehen bleibt.

Diese Regeln gelten beim Losfahren

Sobald das Auto wieder bewegt wird, ändert sich die Lage. Dann müssen die Kennzeichen wieder vollständig lesbar sein. Andernfalls droht laut ADAC Hessen-Thüringen ein Verwarnungsgeld von fünf Euro.

Auch die Scheiben müssen vor der Fahrt komplett frei sein. Ein kleines Guckloch in der Frontscheibe reicht nicht aus. Wer so losfährt, riskiert zehn Euro Verwarnungsgeld und kann im Falle eines Unfalls sogar eine Mithaftung tragen.

Auch Dach und Motorhaube nicht vergessen

Zusätzlich müssen Dach, Motorhaube und Heck von Schnee befreit werden. Löst sich die Schneelast während der Fahrt und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer, werden 25 Euro Verwarnungsgeld fällig.

Unterm Strich gilt: Beim Parken reicht korrektes Auslegen der Ausweise. Vor der Fahrt aber heißt es kratzen, fegen und frei machen – vollständig. (dpa/vd)