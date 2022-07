Offenbar Mitglied des Remmo-Clans in Berliner Fitness-Studio niedergestochen

In der Nacht zu Mittwoch soll in einem Berliner Fitnessstudio ein Mitglied des bekannten arabischstämmigen Remmo-Clans niedergestochen und schwer verletzt worden sein.

Zu dem Angriff kam es offenbar mitten in der Nacht in einem Studio in Prenzlauer Berg, wie die „B.Z.“, die „Bild“ und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) berichteten. Von der Polizei gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Remmo-Clan-Mitglied in Berliner Fitness-Studio niedergestochen

Der bei der Attacke schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der oder die Täter sind flüchtig. Auch über die genauen Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. Wie die „B.Z“ berichtet, soll es sich bei dem Opfer um ein Mitglied des Remmo-Clans handeln, das 2019 wegen des Vorwurfs des Mordes vor Gericht stand und freigesprochen wurde. (alp)