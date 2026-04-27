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Bei den Cookies im New York Style handelt es sich um besonders dicke, große und knusprige Kekse mit Füllung und Topping.

Bei den Cookies im New York Style handelt es sich um besonders dicke, große und knusprige Kekse mit Füllung und Topping. Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn

NYC Cookies mit weißer Schokolade: So gelingt das Trend-Rezept

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Weiße Schokolade trifft auf gesalzene Pistazien und cremige Füllung – diese NYC Cookies von Food-Bloggerin Mareike Pucka sind mehr als nur süß. Was das Rezept so besonders macht und wo der Hype herkommt.

Hat in ihrer Nähe kürzlich auch ein Cookie-Laden aufgemacht? In Berlin jedenfalls haben in den vergangenen Monaten reichlich davon neu eröffnet. Manche vegan, manche nicht, aber alle bieten verschiedene Varianten der NYC Cookies an – also besonders dicke, große Kekse im New-York-Style mit unfassbar vielen Toppings und Füllungen, wie etwa Schokolade, Creme oder Nüssen.

NYC Cookies: außen knusprig und innen himmlisch weich

Typisch für sie ist auch, dass diese Cookies außen knusprig und innen schön weich sind. Sie kosten zwischen 4,50 und 5,50 Euro pro Cookie. Nur mal so, um einzuordnen, wie groß diese Kekse sind und was sie ausmacht.

Vor einiger Zeit habe ich genau diese Cookie-Sorte in einem dieser Läden mal gekostet und war so hingerissen, dass ich an einem eigenen Rezept getüftelt habe. Die Kombi von weißer Schokolade, gesalzenen Pistazien und der cremigen Pistazienfüllung ist einfach himmlisch. 

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Eine gute Kombination ist auch dunkle Schokolade, gehackte Walnüsse und Meersalzflocken. Ich glaube, ich muss schnellstmöglich Nachschub backen.

Zutaten für 14 Stück à 90-95 g

Für den Teig:

  • 400 g Mehl
  • 50 g Speisestärke
  • 220 g kalte Butter in Würfeln
  • 150 g brauner Zucker
  • 50 g Zucker
  • 1 TL Natron
  • 1 Prise Meersalz
  • 2 Eier

Für das Topping:

  • 250 g grob gehackte weiße Schokolade
  • 100 g Pistazienkerne, gesalzen und geröstet

Für die Füllung:

  • 50 g Pistazienmus
  • 50 g Pistaziencreme

Zubehör:

2 Backbleche mit Backpapier

Zubereitung:

  1. Alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben und mit dem Flachrührer zu einem Teig verarbeiten.
  2. Weiße Schokolade und Pistazienkerne mit einem Holzlöffel unterheben. 2 EL der gehackten Schokolade aufheben und später als Topping auf die Cookies geben.
  3. Der Teig ist sehr fest. Das ist richtig so, er soll beim Backen die Form halten.
  4. Den Teig abwiegen und 90–95 g schwere Teigkugeln formen.
  5. Pistazienmus und Pistaziencreme verrühren.
  6. Jede Teigkugel plattdrücken, die vermischte Pistaziencreme darauf verteilen und die Teigkugel verschließen.
  7. Teigkugeln auf die vorbereiteten Bleche setzen und mindestens 4 Stunden, am besten über Nacht im Kühlschrank kalt stellen.
  8. Den Backofen auf 210 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
  9. Die Teigkugeln mit Abstand auf die vorbereiteten Bleche setzen und nacheinander je Blech 11–12 Minuten backen.
  10. Die NYC Cookies werden ihre Form beim Backen kaum verlieren. Nach dem Backen sofort mit der restlichen Schokolade toppen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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