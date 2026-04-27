NYC Cookies mit weißer Schokolade: So gelingt das Trend-Rezept

Weiße Schokolade trifft auf gesalzene Pistazien und cremige Füllung – diese NYC Cookies von Food-Bloggerin Mareike Pucka sind mehr als nur süß. Was das Rezept so besonders macht und wo der Hype herkommt.

Hat in ihrer Nähe kürzlich auch ein Cookie-Laden aufgemacht? In Berlin jedenfalls haben in den vergangenen Monaten reichlich davon neu eröffnet. Manche vegan, manche nicht, aber alle bieten verschiedene Varianten der NYC Cookies an – also besonders dicke, große Kekse im New-York-Style mit unfassbar vielen Toppings und Füllungen, wie etwa Schokolade, Creme oder Nüssen.

NYC Cookies: außen knusprig und innen himmlisch weich

Typisch für sie ist auch, dass diese Cookies außen knusprig und innen schön weich sind. Sie kosten zwischen 4,50 und 5,50 Euro pro Cookie. Nur mal so, um einzuordnen, wie groß diese Kekse sind und was sie ausmacht.

Vor einiger Zeit habe ich genau diese Cookie-Sorte in einem dieser Läden mal gekostet und war so hingerissen, dass ich an einem eigenen Rezept getüftelt habe. Die Kombi von weißer Schokolade, gesalzenen Pistazien und der cremigen Pistazienfüllung ist einfach himmlisch.

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Eine gute Kombination ist auch dunkle Schokolade, gehackte Walnüsse und Meersalzflocken. Ich glaube, ich muss schnellstmöglich Nachschub backen.

Zutaten für 14 Stück à 90-95 g

Für den Teig:

400 g Mehl

50 g Speisestärke

220 g kalte Butter in Würfeln

150 g brauner Zucker

50 g Zucker

1 TL Natron

1 Prise Meersalz

2 Eier

Für das Topping:

250 g grob gehackte weiße Schokolade

100 g Pistazienkerne, gesalzen und geröstet

Für die Füllung:

50 g Pistazienmus

50 g Pistaziencreme

Zubehör:

2 Backbleche mit Backpapier

Zubereitung: