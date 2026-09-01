Ein Handtuch für drei, Duschen nur alle drei Tage und streng rationierte Handy-Ladezeiten: Eine angeblich extrem sparsame WG geht im Netz viral. Doch wie viel bringen die kuriosen Regeln wirklich – und ist das Ganze überhaupt ernst gemeint?

Ana, Eli und Kiki leben in einer „frugalen WG“: Sie teilen sich Handtücher, duschen tagelang nicht – und provozieren mit ihren viralen Videos Hunderttausende. Absicht? kiki 💫🧚🏻‍♀️ frugal wg life / TikTok (Screenshot)

Ein Handtuch für drei Personen, streng rationierte Handy-Ladezeiten und ein Ferrero Rocher zum Teilen: Eine angeblich extrem sparsame WG sorgt derzeit im Netz für Aufsehen. Hinter den kuriosen Regeln steckt ein durchaus ernst gemeinter Lebensstil – doch bei dieser WG stellt sich eine entscheidende Frage.

Wer Geld sparen will, verzichtet vielleicht auf den Coffee-to-go, kündigt ein Streaming-Abo oder dreht im Winter die Heizung etwas herunter. Drei junge Frauen treiben das Prinzip in einem derzeit millionenfach geklickten TikTok-Video allerdings deutlich weiter. Sie präsentieren sich dort als „frugale WG“ – mit einem Alltag, in dem offenbar nahezu alles darauf ausgerichtet ist, keinen Cent zu viel auszugeben.

Ein Handtuch für die ganze WG

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Besonders gewöhnungsbedürftig: Die drei teilen sich dem Video zufolge ein einziges Badetuch. Geduscht werde nur etwa alle drei Tage. Wer sogar eine Dusche ausfallen lässt, kann dafür belohnt werden. Unter anderem winken zusätzliche Handy-Ladezeit oder normales Duschgel statt der selbst gemachten Variante.

Denn auch beim Strom soll jeder Verbrauch genau bedacht werden. Für die WG gibt es demnach nur ein Handy-Ladegerät, das zu bestimmten Zeiten und jeweils nur begrenzt benutzt werden darf. Das Sparverhalten werde sogar in Listen festgehalten.

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Auch in der Küche herrscht Minimalismus: Jede Bewohnerin besitzt laut dem Video lediglich ein Besteckset. Und selbst kleine Luxusmomente werden geteilt. Ein Ferrero Rocher wird beispielsweise gedrittelt. Wer die WG besucht, soll sich außerdem mit einer Spende an den verbrauchten Ressourcen beteiligen.

Was spart die „Frugal-WG“ damit eigentlich?

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Aber lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk hat einige der Sparregeln nachgerechnet – mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Den größten Effekt hätte demnach tatsächlich das seltenere Duschen: Wer nur alle drei Tage statt täglich unter die Dusche steigt, spart laut funk rund 272 Euro im Jahr – pro Person. Als Quelle für die Berechnung nennt funk unter anderem „ÖKO-TEST“, das die Kosten einer Dusche abhängig von Wasserverbrauch, Dauer und Warmwasserbereitung untersucht hat.

Beim streng rationierten Handy-Laden wird es dagegen beinahe symbolisch: Wer sein Smartphone konsequent auswärts statt zu Hause lädt, spart laut funk gerade einmal zwei bis drei Euro im Jahr. Grundlage ist eine Berechnung von CHIP zu den jährlichen Stromkosten des Handy-Ladens.

Überraschend größer ist dagegen ein ziemlich gewöhnlicher Haushaltstipp: Wer beim Kochen konsequent einen Deckel auf den Topf setzt, kann laut funk rund 76 Euro im Jahr sparen. Dabei verweist der Sender auf Energiespartipps des Landes Baden-Württemberg.

Und das gemeinsame Handtuch? Eine eingesparte Handtuchwäsche beziffert funk auf gerade einmal acht Cent. Wie viel daraus über ein ganzes Jahr wird, hängt allerdings davon ab, wie häufig die Handtücher sonst gewaschen würden.

Ausgerechnet einige der weniger spektakulären Spartipps bringen also mehr als die kuriosesten WG-Regeln: Ein Deckel auf dem Kochtopf spart laut der funk-Rechnung ein Vielfaches dessen, was sich mit akribisch rationierten Handy-Ladezeiten herausholen lässt.

Was steckt hinter Frugalismus?

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee hinter dem extremen Sparkurs nicht. Frugalismus bezeichnet einen Lebensstil, bei dem Menschen ihre Ausgaben stark reduzieren und einen möglichst großen Teil ihres Einkommens sparen und investieren. Ziel ist häufig, früh finanziell unabhängig zu werden und nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen zu sein. Die verwandte FIRE-Bewegung steht für „Financial Independence, Retire Early“ – also finanzielle Unabhängigkeit und einen möglichst frühen Ruhestand.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, nur selten zu duschen oder Süßigkeiten millimetergenau aufzuteilen. Beim klassischen Frugalismus geht es vor allem darum, die eigenen Ausgaben dauerhaft niedrig zu halten und das gesparte Geld langfristig anzulegen.

Ist die „Frugal-WG“ überhaupt echt?

Ob die drei Frauen tatsächlich so leben, ist bislang nicht geklärt. Im Netz wird längst darüber spekuliert, ob hinter den immer absurder wirkenden Regeln schlicht sogenannter Ragebait steckt – also bewusst überzogener Inhalt, der möglichst starke Reaktionen und damit Reichweite erzeugen soll. Die „Frugal-WG“ selbst hat das Rätsel bislang nicht eindeutig aufgelöst.