Mehrere Schafe sind getötet worden, als ein ICE in sie hineingefahren ist.

Eine Schafsherde ist bei Hanau ausgebüxt und auf die Gleise gelaufen. Ein Zug musste Notbremsen. (Symbolbild) picture alliance / CTK | Jaroslav Svoboda

Ein ICE ist in Hessen auf der Strecke zwischen Offenbach und Hanau mit einer wohl ausgebüxten Schafsherde zusammengestoßen.

Bei dem Unfall am Samstagmorgen seien 10 bis 15 Schafe getötet worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. In dem Zug saßen demnach um die 120 Fahrgäste, von denen niemand verletzt wurde.

Der Zugfahrer musste notbremsen. Die Strecke wurde vorübergehend für mehrere Stunden gesperrt, ist nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsbundes aber inzwischen wieder frei.

Anzeige

Wie genau die Herde auf die Gleise gelangt war, muss nach Angaben der Bundespolizei noch geklärt werden. Der Schäfer sei bereits am Bahnhof in Hanau angekommen. Dort wurde auch der ICE gereinigt, der nach dem Unfall in den Bahnhof gezogen worden war. (dpa/esk)