Mit wachem Blick und Smartphone können alle beim Naturschutz helfen. Der Nabu sammelt Beobachtungen aus der Natur – von Spinnen über Biber bis zu Stadtbäumen.

Ein Biber schwimmt im Hochwasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder im Oderbruch. Patrick Pleul

Wer aktiv zum Schutz der Natur beitragen will, muss dafür kein Profi sein. Oft reichen ein waches Auge, ein Smartphone – und ein paar Minuten Zeit.

Denn der Nabu sammelt über sein Projekt „Naturgucker“ Beobachtungen aus der Natur. Diese Daten helfen Naturschützern und Wissenschaftlern, Tiere, Pflanzen und Lebensräume besser zu erforschen.

Nosferatu-Spinne breitet sich rasant aus

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Ein Beispiel ist die Nosferatu-Spinne. Die Art heißt wissenschaftlich Zoropsis spinimana und stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum. In Deutschland breitet sie sich rasant aus. Ihren Namen verdankt sie der Zeichnung auf ihrem Rücken. Mit etwas Fantasie erinnert diese an den Vampir aus dem Stummfilm „Nosferatu“.

Noch sind viele Fragen offen. Etwa: Wie paaren sich Nosferatu-Spinnen? Überleben die Männchen den Liebesakt – oder werden sie von den Weibchen gefressen? Wer eine Nosferatu-Spinne entdeckt, soll Fotos, Fotoreihen oder Videos machen. Diese können beim Meldeportal des Nabu-Projekts Naturgucker hochgeladen werden.

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Wichtig sind dazu auch der genaue Ort der Sichtung auf einer Karte, das Datum und die Uhrzeit.

Diese Tiere und Pflanzen sucht der Nabu

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Doch nicht nur Nosferatu-Spinnen sind für die Forschung interessant. Die Nabu-Naturgucker unterhalten viele verschiedene Meldeaktionen. Dabei geht es auch um vom Aussterben bedrohte Arten, um das Wachstum von Pflanzen und Bäumen im Laufe der Jahreszeiten – und sogar um Naturklänge.

Gemeldet werden können unter anderem Feuersalamander, Eichhörnchen, Bierschnegel, Feldsperlinge, Biber und Hummeln. Auch Brennnesseln und ihre Raupen, Stadtbäume, Stadtinsekten und Sommerinsekten stehen im Fokus.

Dazu kommen Meldungen zum Wachstum und zu Entwicklungen in der Pflanzenwelt. Dieser Bereich heißt Phänologie oder Pflanzenjahr. Auch Klanglandschaften, die Große Drüsenameise sowie Zecken und andere Arten gehören zu den Aktionen.

Anfänger können sofort bei Naturbeobachtungen mitmachen

Mitmachen können alle – unabhängig vom Vorwissen. Anfänger sind nach Angaben des Projekts ebenso willkommen wie erfahrene Naturkundler. Die gesammelten Daten fließen in die Erforschung von Artenbeständen und Lebensräumen ein. So können Forschende Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt frühzeitig erkennen.

Gerade beim Rückgang von Insekten sind solche Meldungen wichtig. Das betrifft etwa Wildbienen, Heuschrecken oder Tagfalter. Laut Projektseite sind flächendeckende Daten aus der Bevölkerung unverzichtbar. Staatliche Monitoring-Programme könnten die nötige Abdeckung allein kaum leisten.

Wer seine Beobachtungen dokumentiert, wird damit Teil eines bundesweiten Netzwerks. Der Bereich heißt Citizen Science – also Bürgerwissenschaft.

Naturbeobachtung: Wissen in der Nabu-Akademie auffrischen

Wer sein Artenwissen verbessern möchte, kann die angeschlossene Nabu-Naturgucker-Akademie nutzen. Dort lassen sich Kenntnisse über Arten sammeln, auffrischen oder ausbauen.





Angeboten werden multimediale Online-Kurse zu Tieren, Pflanzen, Pilzen und Lebensräumen. Außerdem gibt es in regelmäßigen Abständen Online-Vorträge. (dpa/mp)