Nierenversagen droht: Dieses Produkt wird schon wieder zurückgerufen

Schon wieder ein Rückruf bei Penny: Dieses Mal geht es um Bakterien in Zwiebelmett. Die Erreger können Nierenversagen verursachen.

Erneuter Lebensmittel-Rückruf bei Penny: Wie auf der Internetseite Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht wurde, ruft die OVO Vertriebs GmbH die „Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200 Gramm“ zurück. Betroffen ist Ware mit dem Verbrauchsdatum 24. März 2026 und der Chargennummer L006101.

Zwiebelmett-Rückruf: Diese Wurst ist betroffen

Nach Angaben des Unternehmens wurden bei einer behördlichen Routinekontrolle in einer einzelnen Probe bestimmte Bakterien nachgewiesen. Dabei handelt es sich um sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC).

Für Kundinnen und Kunden ist wichtig: Andere als die genannten Verbrauchsdaten und Chargen sind nicht betroffen. Die betroffenen Produkte wurden bereits aus den Regalen genommen.

Zwiebelmett von Penny: Zweiter Fall in kurzer Zeit

Erst vor Kurzem hatte es bereits einen Rückruf von Zwiebelmett gegeben. Damals ging es um eine mögliche Belastung mit Salmonellen.

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Betroffen waren dabei Packungen mit dem Verbrauchsdatum 12. März 2026 und der Chargennummer L04804. Salmonellen können ähnliche Beschwerden auslösen wie das jetzt festgestellte Bakterium: In beiden Fällen können Bauchschmerzen und Durchfall auftreten.

Infektion mit STEC-Bakterien: Diese Symptome sind möglich

In schweren Fällen einer Erkrankung durch STEC-Bakterien kann es laut den Angaben aber auch zu Fieber und akutem Nierenversagen kommen. Wer nach dem Verzehr der Zwiebelmettwurst schwere oder anhaltende Symptome bemerkt, sollte ärztliche Hilfe suchen. Bereits gekaufte Ware kann auch ohne Kassenbon in einem Penny-Markt zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. (dpa/mp)