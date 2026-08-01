Die Pegel von Europas Flüssen sind niedrig – mit Folgen für Schiffe und Passagiere. Nun ziehen erste Reiseveranstalter Konsequenzen.

Bei Köln liegt ein Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein, der aktuell Niedrigwasser führt. (Archivbild) Michael Claushallmann/dpa

Die Pegel an Rhein, Donau und Mosel sind niedrig. So niedrig, dass Fracht- und Passagierschiffe in vielen Flüssen nur noch eingeschränkt verkehren. Ausbleibender Niederschlag könnte die Situation in den kommenden Tagen verschärfen.

Einige Stellen in den Flüssen wurden aufgrund der niedrigen Pegelstände unpassierbar – das zwang zahlreiche Veranstalter von Flusskreuzfahrten in den vergangenen Wochen zur Anpassung der Routen, wie das Internetportal „Kreuzfahrt Aktuelles” berichtete. Einzelne Reisen wurden wegen der vielen Einschränkungen komplett abgesagt.

Das Problem: Manchmal entscheidet sich erst kurz vor der Abfahrt, ob eine Reise stattfindet. Die Anbieter wägen die Lage bis zuletzt ab und sagen Reisen nur ab, wenn sie technisch nicht durchführbar sind oder die Einschränkungen für die Gäste zu groß wären.

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Kostenlose Umbuchung für Kunden

Der Reiseveranstalter „Phoenix Reisen” bietet betroffenen Kunden nun eine kostenlose Umbuchung an. Das gilt für Kreuzfahrten auf den Flüssen Donau, Mosel und Rhein mit Reisebeginn bis einschließlich 12. August 2026. Für Fahrten flussabwärts in Richtung der Niederlande und Belgien gilt das nicht.

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Die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung solle Kunden mehr Sicherheit bei der Planung geben. Der Reiseveranstalter prüfe kontinuierlich mit den Partnerreedereien, welche Kreuzfahrten wie geplant stattfinden können.

Eine deutliche Verbesserung der Lage ist aktuell nicht absehbar. Wann der reguläre Betrieb wieder möglich ist, ist noch unklar. (mp)