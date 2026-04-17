Polizei beschlagnahmt unfassbare Menge Joints

Schlechte Nachrichten für Kiffer in den Niederlanden: Fahnder haben bei einer Razzia im Süden des Landes in einem Firmengebäude 86.000 vorgedrehte Joints und mehr als 120 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst sei den Beamten einer Spezialeinheit und den Spürhunden in dem Gebäude in Echt, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt, nichts Verdächtiges aufgefallen. Dann aber seien sie bei hartnäckiger Suche auf einen versteckten Raum gestoßen, in dem sich das Drogenlager befand.

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Verdächtige Vorgänge rund um zwei Gebäude hatten zu dem Polizeieinsatz geführt, bei dem die Fahnder dann an einer Adresse fündig wurden. Zunächst habe es keine Festnahmen gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Die beschlagnahmten Joints sowie das Haschisch sollen vernichtet werden. (dpa/mp)