Ein neun Jahre alter Junge ist auf einem See aus einem Schlauchboot gefallen. Er konnte nicht gerettet werden.

Das Strandbad am Twistesee. Hier ist ein Neunjähriger ertrunken. (Archivbild) picture-alliance/ dpa | Uwe Zucchi

Ein neun Jahre alter Junge ist im nordhessischen Bad Arolsen von einem Schlauchboot in einen See gefallen und ertrunken. Er sei am Nachmittag sofort untergegangen, teilte die Polizei mit.

Nach etwa 40 Minuten sei der Junge leblos im Wasser gefunden und geborgen worden. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos gewesen.

Junge fällt aus Schlauchboot – diese Fragen sind offen

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Warum der Junge am Strandbad Twistesee aus dem Schlauchboot fiel, sei bislang unklar, schrieb die Polizei. Auch machte sie keine Angaben dazu, ob er alleine auf dem See unterwegs war.

Es habe keine Fremdeinwirkung gegeben, hieß es. Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei seien im Einsatz gewesen. (dpa)