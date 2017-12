Neuhausen ob Eck: Unwetter und zahlreiche Verletzte: „Southside“-Festival abgebrochen!

Stuttgart -

Wegen heftigen Unwettern im Südwesten Deutschlands ist das „Southside Festival“ im Kreis Tuttlingen mit Zehntausenden Musikfans jetzt abgebrochen worden.

Am Freitagabend gab es 25 Verletzte. Die Feiernden flüchteten vor Blitz, Donner und Starkregen. Sanitäter versorgten die verletzten Musikfans. „Fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Sicherheit nicht mehr gewährleistet

Um was für Verletzungen es sich handelte, konnte er am Samstagmorgen nicht sagen.

Die Veranstaltung wurde daraufhin abgesagt. Die Sicherheit auf dem Gelände könne nicht mehr gewährleistet werden, teilten die Veranstalter mit.

Die Besucher wurden auch auf Facebook aufgefordert, die Heimreise anzutreten.

Zu Beginn der dreitägigen Open-Air-Veranstaltung auf dem Gelände eines ehemaligen Militärflugplatzes in Neuhausen Ob Eck herrschte noch schönstes Sommerwetter, dann kamen Blitz und Donner.

Das Festival findet traditionell gleichzeitig mit dem „Hurricane Festival“ in Niedersachsen statt. Auch dort wurde die Veranstaltung am Freitagabend wegen eines Unwetters unterbrochen. Wegen einer erneuten Unwetter-Warnung hat sich die Festivalleitung am Samstagmorgen dazu entschlossen, das Gelände erneut zu evakuieren.

Allerdings wurde das Festival noch nicht final abgesagt.Um 10.30 Uhr soll der Schreck vorüber sein.

Für das Wochenende kündigte der Deutsche Wetterdienst erneut heftigen Regen an.

(dpa/jba)