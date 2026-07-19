Tag der Eiscreme
Neue Sommer-Umfrage: So oft essen die Deutschen Eis
Lieber in der Waffel, im Becher oder am Stiel? Eine neue Umfrage zeigt, wozu die Deutsche tendieren.
Am 19. Juli ist Tag der Eiscreme (eigentlich nur in den USA, aber wer will da kleinlich sein). Anlässlich dessen hat Ferrero eine Umfrage mit 1018 befragten Personen in Auftrag gegeben, die erstaunliche Einblicke in den Eiskonsum der Deutschen gibt.
So greifen die meisten Teilnehmer lieber zum Eisbecher (36 Prozent) als zur Waffel (31 Prozent). Eis am Stiel bevorzugen 32 Prozent der Befragten. Jeder Zweite verspeist im Sommer mindestens einmal pro Woche ein Eis. Gleichzeitig geben 24 Prozent der Befragten an, auch unabhängig vom Sommer regelmäßig Eis zu essen. Eis ist also längst kein saisonabhängiger Genuss mehr.
Fast die Hälfte der Befragten hat immer einen Eisbecher daheim
Ein großer Teil der Befragten (43 Prozent) hat zudem meist immer einen Eisbecher auf Vorrat im eigenen Heim. So reicht nur ein kurzer Weg zum Genuss.
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Apropos Genuss. Wie man sein Eis am liebsten isst, variiert stark. 20 Prozent geben an, dass für sie eine cremige Konsistenz und intensiver Geschmack entscheidend sind. Andere präferieren eher den gemeinsamen Augenblick des Eissessens als das Eis an sich (20 Prozent).
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Bei der Liebe für Eis sind die Deutschen abenteuerlich unterwegs und bleiben nicht auf alten Gewohnheiten sitzen. 53 Prozent geben an, gerne neue Eissorten und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. (dpa/esk)
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