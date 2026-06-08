Nerv-Alarm in der Partnerschaft: Was wirklich helfen kann

Der andere geht nur selten auf die eigenen Wünsche und Bitten ein? Das kann für großen Frust sorgen. Foto: Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn

Immer wieder dieselben Bitten, immer wieder passiert nichts: In vielen Beziehungen wird der Alltag schnell zum Nerv-Thema. Ein Psychotherapeut erklärt, warum Reden manchmal nicht reicht – und was dann helfen kann.

„Sag mal, kannst du das endlich erledigen?“ Solche Sätze kennen viele Paare. Streit um Alltagsaufgaben gehört zu den typischen Nervfaktoren in Beziehungen. Oft geht es dabei um scheinbar kleine Dinge. Den müffelnden Müll. Herumliegende Klamotten. Oder Aufgaben, die einfach nicht erledigt werden. Doch mit der Zeit kann daraus mehr werden.

Warum Streit schnell zum Machtkampf wird

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Nerven bedeutet, dass einer immer wieder etwas will, was der andere nicht möchte. So fasst es der Psychotherapeut Wolfgang Krüger zusammen. Mit der Zeit kann sich das Ganze zu einer Art Machtkampf hochschaukeln. Dann geht es nicht mehr nur um Müll oder Kleidung. Sondern auch um das Gefühl, nicht gehört zu werden.

Was also tun, wenn Bitten oder Wünsche an Partner oder Partnerin immer wieder abperlen? Und wenn man sich selbst längst wie die reinste Nervensäge fühlt? Laut Krüger kann es manchmal besser sein, genau das Gegenteil zu versuchen. „Ich ziehe mich etwas zurück. Dann fühle ich mich zunächst mal autonomer und bin nicht in der Bettelposition.“

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Nerv-Alarm in der Partnerschaft: Warum Rückzug helfen kann

Auch für den Partner oder die Partnerin könne dieser Rückzug besser sein. Denn dann könne er oder sie frei entscheiden, aktiv zu werden. „Wenn ich nerve, fühlt sich der andere genötigt und hat das Gefühl, er muss quasi – das ist blöd“, sagt Krüger.

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Der Psychotherapeut gibt noch einen weiteren Impuls: Paare sollten ihre Partnerschaft immer wieder einer Erfolgskontrolle unterziehen. Die zentrale Frage dabei lautet: „Ist meine Methode, auf Schwierigkeiten und Konflikte einzugehen, erfolgreich?“

Wenn das klassische Muster so aussieht: „nerven – nichts passiert – nerven – nichts passiert“, dann ist diese Methode womöglich nicht erfolgreich. Dann könne ein Methodenwechsel sinnvoll sein. Oder besser gesagt: ein Fokuswechsel.

Den Blick wieder aufs eigene Leben richten

Das kann bedeuten, sich endlich wieder den Dingen zu widmen, auf die man selbst Lust hat. Dinge, die man bislang immer auf „irgendwann mal“ verschoben hat. Etwa einen neuen Sport ausprobieren. Oder eine Fremdsprache lernen.

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„Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt dann auf dem eigenen Leben. Dadurch geht es mir gut, ich werde wieder für den Partner interessant und plötzlich macht der andere freiwillig, was ich vorher immer eingefordert habe“, sagt Wolfgang Krüger.

In seine Praxis kommen laut Krüger immer wieder Frauen, die über unordentliche Männer und fehlende Hilfe im Alltag klagen. Alles Reden helfe dann nichts. Der Therapeut rät in solchen Fällen gerne: „Hören Sie auf zu reden. Fahren Sie mit der besten Freundin für 14 Tage an die Ostsee und lassen den Partner allein.“ Oft ändere sich das Verhalten, wenn der Mann merke, dass die Frau eigenständig ihr Leben lebt. Und dass sie sich im Grunde auch trennen könnte.

Nerv-Alarm in der Partnerschaft: Kompromisse können Druck rausnehmen

Im Idealfall muss es aber gar nicht so weit kommen. Dann schaffen es beide, mit Freundlichkeit und Humor einen gemeinsamen Nenner zu finden. Auch Kompromisse können den Nervfaktor minimieren. Krüger empfiehlt Paaren manchmal, eine Win-win-Situation herzustellen: „Ich erfülle gerne deinen Hauptwunsch, wenn du auch auf meinen eingehst.“

So kann aus dem ständigen Gegeneinander wieder mehr Miteinander werden. Ohne dass einer ständig bitten muss. Und ohne dass sich der andere dauernd genötigt fühlt.

Nerv-Alarm in der Partnerschaft: Wenn mehr dahintersteckt

Wenn aber immer wieder dieselben Dinge nerven, kann ein grundsätzliches Problem dahinterstecken. Dann kann es helfen, herauszuzoomen und das große Ganze in den Blick zu nehmen. Die entscheidende Frage: Passt es mit dem oder der Liebsten überhaupt grundsätzlich?

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„Wenn ich beispielsweise als Frau eine Partnerschaft mit einem Mann ‚Typ einsamer Wolf‘ eingehe, ich selbst will aber viel Beziehung haben und gehe davon aus, er wird sich schon ändern, ist das naiv. Da habe ich einen Dauerkonflikt“, sagt Wolfgang Krüger. (dpa/mp)