Nach wenigen Metern im Wasser ging ein junger Mann in Marburg unter. Rettungskräfte bargen ihn bewusstlos – doch die Hilfe kam zu spät.

Die Lahn in Marburg: Ein 23-Jähriger ist beim Schwimmen in dem Fluss ums Leben gekommen. (Symbolbild) picture alliance / imageBROKER | Roland Brack

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Marburg beim Schwimmen in der Lahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann am Freitagabend dort gegen 23 Uhr ins Wasser, ging nach wenigen Metern unter und tauchte nicht mehr auf.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei leiteten nach einem Notruf umgehend Suchmaßnahmen ein. Rund 25 Minuten später sei der Mann bewusstlos aus dem Fluss geborgen worden, hieß es. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben.

Wegen zahlreicher Schaulustiger sperrte die Polizei den Angaben zufolge die Lahntreppen und eine Fußgängerbrücke ab. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks dauerten zunächst an. (dpa)