Seit Jahren ist unklar, was 2015 mit Inga Gehricke geschehen ist. Von der damals Fünfjährigen fehlt bis heute jede Spur. Wie die Ermittler nun an neue Informationen zu dem Fall gekommen sind.

Rudi Cerne steht im ZDF-Studio von „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Der Fall Inga war schon einmal im ZDF vorgestellt worden. (Archivbild) picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Vor elf Jahren verschwand die damals fünfjährige Inga aus Sachsen-Anhalt spurlos – nun schöpfen die Ermittlerinnen und Ermittler neue Hoffnung. „Wir haben tatsächlich sehr viele neue Informationen erhalten und erhoffen uns, dass da der entscheidende Hinweis dabei ist”, sagte Polizeihauptkommissar Michael Ripke in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Dort wurde der Fall der seit 2015 vermissten Inga vorgestellt.

Die neu eingegangenen Hinweise gingen in verschiedene Richtungen, sagte Ripke. Sie würden nun geprüft. Weitere Angaben zu den neuen Informationen wollte der Polizeibeamte nicht machen – aus ermittlungstaktischen Gründen. „Wir sind guter Hoffnung, dass da was Gutes dabei ist”, sagte der Hauptkommissar.

Auf einem Spielzeugpferd – und dann plötzlich verschwunden

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Eine Ermittlergruppe der Polizeiinspektion in Halle beschäftigt sich seit Frühjahr 2023 mit dem Fall Inga Gehricke. Zuvor war die Polizei in Stendal zuständig.

Das Mädchen aus Schönebeck war am 2. Mai 2015 mit seiner Familie zu Besuch auf dem Wilhelmshof im Landkreis Stendal im Norden von Sachsen-Anhalt. Der Hof ist eine diakonische Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und Suchterkrankungen. Dort lebten Freunde der Familie Gehricke. Bei der Vorbereitung eines Grillfestes wurde das im August 2009 geborene Mädchen gegen 18.40 Uhr das letzte Mal gesehen – nach Angaben von Ripke zuletzt auf einem Spielzeugpferd, das unweit eines Fußballplatzes und dem Grillplatz stand.

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Ripke: Inga könnte noch leben

Da es keine Beweise gebe, die Gegenteiliges zeigen, gebe die Polizei die Hoffnung nicht auf, dass Inga heute noch lebt, betonte Ripke. Deshalb werde auch nach Hinweisen zu Mädchen gesucht, die anderen aufgefallen sind, weil sie plötzlich irgendwo aufgetaucht sind. Der Kriminalfall Inga war schon einmal bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst” vorgestellt worden.

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In der ZDF-Sendung gab Ripke auch mehr Details zu den laufenden Ermittlungen preis. Die Suche der Beamten sei auch von Archäologen und Geologen unterstützt worden. Außerdem hätten die Ermittlerinnen und Ermittler viele Jahre nach dem Verschwinden von Inga noch einmal ausführliche Gespräche mit Angehörigen geführt. Dabei erhofften sich die Beamten demnach unter anderem, auf kleine Details zu stoßen, die entscheidend sind.

Wonach die Polizei sucht

Da der Wilhelmshof eher abgelegen in einem großen Waldgebiet liegt, sei die Polizei bis heute auch auf der Suche nach Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Verschwindens von Inga auf der Straße aufgehalten haben, die zu dem Hof führt. Die Ermittlerinnen und Ermittler hofften etwa auf in Autos verbaute Kameras, deren Aufnahmen neue Hinweise bringen könnten, sagte Ripke.

Denkbar wäre auch, dass Spaziergänger damals Fotos oder Videos gemacht haben, die der Polizei helfen könnten. „Auch wenn sie für den Besitzer keine Bedeutung mehr haben, für uns könnten sie von Bedeutung sein“, betonte der Polizist.

Hinweise aus der Bevölkerung werden unter 0345/224-1291 oder cold-case-wald@polizei.sachsen-anhalt.de entgegengenommen. (dpa/mp)