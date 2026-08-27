In der Normandie rast am späten Abend ein Autofahrer in eine Menschengruppe - nach Einschätzung der Behörden absichtlich.

In der nordfranzösischen Stadt Caen ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann mit einem Auto wohl absichtlich in eine Menschenmenge gerast. Mindestens eine Person kam ums Leben, mehrere wurden schwer verletzt.

Die Behörden werten die tödliche Fahrt bislang nicht als Terrorakt. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht von einem terroristischen Motiv aus, aber die Ermittlungen haben gerade erst begonnen“, sagte der stellvertretende Staatsanwalt von Caen, Philippe Leonardo.

Caen: Erst ein Streit, dann die Todesfahrt

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Der mutmaßliche Fahrer befinde sich in Gewahrsam, teilte der Präfekt des Départements Calvados, David Clavière, mit. Es handle sich um einen 26-jährigen Mann russischer Herkunft. Er sei den Geheimdiensten nicht bekannt, der Polizei jedoch wegen Verkehrsdelikten. Er sei am späten Mittwochabend „absichtlich“ in die Menschengruppe gerast, betonte Clavière.

Nach übereinstimmenden Medienberichten war dem Vorfall an einer Bushaltestelle in der Nähe des Bahnhofs ein Streit vorausgegangen. Mindestens eine Person kam nach Angaben des Präfekten ums Leben. Zehn Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwebten in Lebensgefahr. (dpa)