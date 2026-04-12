Nach Schweizer Inferno: Strenge Regeln beim ESC

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana wirkt nach: Beim Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien sind nur schwer entflammbare Fahnen erlaubt. Deshalb müssen Fans neben ihren Tickets auch Zertifikate vorweisen.

Der offizielle Karten-Vertreiber des ESC, Oeticket, begründete dies mit verschärften Brandschutz-Regeln infolge des tödlichen Infernos im Schweizer Skiort Crans-Montana. In der Silvesternacht starben bei dem Brand in einer Bar 41 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. Schaumstoff an der Decke des Lokals hatte sich entzündet.

Fans müssen Brandschutz-Zertifikat beim ESC vorweisen

Zu den ESC-Shows im Mai dürfen nur Fahnen mitgebracht werden, wenn Fans beim Eintritt in die Wiener Stadthalle Zertifikate zu den vorgeschriebenen Brandschutznormen vorweisen können, wie eine Sprecherin des Österreichischen Rundfunks (ORF) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Erlaubt seien Produkte, die der österreichischen Norm ÖNORM B 3822:2010-06-15 oder der europäischen DIN EN 13501-1 entsprechen, hieß es vom ORF, der den Wettbewerb mitveranstaltet.

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Zum 70-jährigen Jubiläum des ESC wird der Musikwettbewerb in Österreich stattfinden, nachdem der österreichische Countertenor JJ im Vorjahr in Basel gewonnen hat. Die rund 90.000 Karten für die Halbfinal- und Final-Shows sowie die Voraufführungen sind bereits seit Januar praktisch ausverkauft. Für Deutschland tritt Sängerin Sarah Engels mit dem Song „Fire” an. (dpa/mp)