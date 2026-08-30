Mehrere Schüsse töteten während eines Raves eine junge Italienerin und verletzen weitere Menschen. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Die Polizei hat drei Theorien aufgestellt.

Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, während einer Pressekonferenz zu den Schüssen bei einer Rave-Veranstaltung in der Schweiz. picture alliance/dpa/KEYSTONE | Keystone/Peter Schneider

Im Fall der Schüsse am Rande einer Rave-Veranstaltung in der Schweiz hat die Polizei den oder die Täter bislang nicht gefasst. „Wir befinden uns im Moment mitten in einem laufenden Großeinsatz“, sagte der Kommandant der Kantonspolizei Aargau, Oberst Michael Leupold, bei einer Pressekonferenz am Abend.

„Ein Ende dieses Großeinsatzes ist nicht absehbar.“ Er fügte hinzu: „Solange die Täterschaft nicht identifiziert und angehalten ist, sind wir immer noch in der Phase der Gefahrenabwehr.“

Es gebe für die Behörden momentan drei gleichrangige Hypothesen: Es könne sich um einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu handeln, sagte Leupold weiter.

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Die Polizei fahnde intensiv nach der Täterschaft und arbeite mit Hochdruck daran, die Hintergründe aufzuklären, sagte Regierungsrat Dieter Egli von der Kantonsregierung. „Es ist so, dass wir noch nicht wissen, wer für diese Tat verantwortlich ist und welches Motiv dahintersteht.“

Tote war Italienerin und nach Polizeierkenntnis ein Zufallsopfer

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Kurz nach Ende der Rave-Veranstaltung in Aarau war in der Nacht zum Sonntag eine 22-jährige Frau durch einen Schuss oder mehrere Schüsse getötet worden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die junge Italienerin mit Wohnsitz in der Schweiz ein Zufallsopfer war.

Die Schüsse fielen unweit von Zürich und der deutschen Grenze. Grafik: R. Mühlenbruch, Redaktion: dpa

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach den Angehörigen der getöteten 22-Jährigen ihr tiefstes Beileid aus. Ihre Gedanken seien zudem bei den Verletzten sowie allen Menschen, die in das Geschehen verwickelt gewesen seien, sagte die Politikerin nach Angaben ihres Büros.

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Meloni verfolge die Entwicklungen über eine Task Force des italienischen Außenministeriums. Diese begleite die Entwicklungen und Ermittlungen vor Ort in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden. «Wir vertrauen darauf, dass die Schweizer Behörden alles daran setzen werden, den Vorfall vollständig aufzuklären und die Verantwortlichen zu ermitteln», sagte Meloni.

Fünf weitere Teilnehmer des Rave-Events wurden verletzt, am Abend war aber niemand mehr in Lebensgefahr. Sie hätten leichte bis schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Es seien vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. Die Befragung der Verletzten sei so weit wie möglich erfolgt. Ein oder mehrere Täter hatten am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Schüsse abgegeben. (dpa/mp)