Nach ICE-Feuer: Zugverkehr zwischen Köln und Frankfurt rollt wieder an

Montabaur -

Nach dem Brand in einem ICE-Waggon rollt der Zugverkehr zwischen Köln und Frankfurt wieder. Mehr als zwei Drittel der regulären Züge könnten wieder fahren, teilte die Bahn mit.

So startete am Samstag um 4.22 Uhr der erste Zug auf der Schnellstrecke Köln-Frankfurt in Richtung München.

Allerdings kann es immer noch zu Einschränkungen und Haltestellenausfällen kommen. Die Unfallstelle zwischen Siegburg/Bonn und Montabaur könnten die Züge nur mit reduzierter Geschwindigkeit passieren, erläuterte die Bahn.



Auch können die zwischen Köln und Frankfurt fahrenden Züge noch nicht in Montabaur und Limburg Süd halten. Der eingerichtete Pendelverkehr zwischen Montabaur, Limburg Süd, Frankfurt/Main Flughafen und Frankfurt/Main Hauptbahnhof bleibe deshalb weiterhin bestehen, teilte die Bahn mit.

Ursache für den ICE-Brand war ein technischer Defekt

Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand. Das teilten Bundespolizei und Deutsche Bahn am Samstag mit.

Wie es genau zu dem Brand kam, müssten aber noch weitere Untersuchungen klären. Eine Einwirkung von außen wurde ausgeschlossen.

Der Südwestrundfunk (SWR) berichtete, der Defekt sei an einem Trafo gewesen. Dazu äußerten sich Bundespolizei und Bahn zunächst nicht.

Der brennende Zug auf der Strecke Frankfurt-Köln. dpa Foto:

Auf der Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln hatte ein Wagen eines ICE am Freitag in Höhe der Ortschaft Dierdorf (Kreis Neuwied) Feuer gefangen.

510 Menschen in Sicherheit gebracht

Nach Angaben der Bundespolizei in Koblenz brachten die Rettungskräfte 510 Menschen aus dem Zug. Die Passagiere kamen in ein nahe gelegenes Gemeindehaus, nach Angaben der Deutschen Bahn wurden sie mit Bussen dorthin gebracht. Verletzt wurde niemand.

Bei dem Feuer-Inferno wurde einer der hinteren ICE-Waggons komplett zerstört. dpa Foto:

Einem Bundespolizisten ist zu verdanken, dass aus dem Feuer keine Katastrophe wurde. Nach den Worten des Sprechers Christian Altenhofen bemerkte sein uniformierter Kollege den Rauch in dem Wagen und leitete die Rettung ein.



Durch die Hitze ist die Kunststoffhülle des Waggons geschmolzen. dpa Foto:

Menschen in richtigen Korridor gelenkt

Die Schwierigkeit zu dem Zeitpunkt sei unter anderem gewesen, dass der Zug im Westerwald noch an der Stromleitung hing.



Der Bundespolizist habe um diese Gefahr gewusst und auch im Blick gehabt, dass in der Gegenrichtung noch Züge unterwegs sein könnten.



Er habe daher die Menschen in einem bestimmten Korridor und in eine bestimmte Richtung aussteigen lassen. Nach den Worten des Kreisfeuerwehrinspekteurs Werner Böcking waren zudem weitere Mitglieder von Hilfsorganisationen an Bord, sie konnten die Evakuierung routiniert begleiten.

Die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. dpa Foto:

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste zudem die vielbefahrene Autobahn 3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach zunächst in beide Richtungen gesperrt werden.

(dpa/mt)