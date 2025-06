Nach Amoklauf in Graz: Polizei findet Rohrbombe

Nach dem Amoklauf in Graz ist bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des 21-jährigen Angreifers eine nicht funktionsfähige Rohrbombe gefunden worden.

Ein Polizeisprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Österreich gedenkt mit Trauerminute

Der junge Mann hatte am Dienstagvormittag an seinem ehemaligen Gymnasium zehn Menschen getötet und danach sich selbst das Leben genommen. Er war nach Angaben der Polizei mit einer Schrotflinte und einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Sein Motiv ist noch nicht bekannt. Ein Abschiedsbrief und -video des Angreifers enthielten nach Angaben der Polizei dazu keine Hinweise.

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz gedachte Österreich am Mittwoch der Opfer mit einer Trauerminute. Um 10 Uhr sollten die Menschen landesweit kurz innehalten. (dpa/mp)