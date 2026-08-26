GdP-Vize Sven Hüber tritt nach Vorwürfen zu seiner Vergangenheit und einem AfD-Eklat zurück. Er spricht von „rufmordähnlichen“ Anschuldigungen.

Sven Hüber (62) ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei zurückgetreten. IMAGO / Metodi Popow

Sven Hüber (62) ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zurückgetreten. Als Grund nannte er mehrere rechtliche und gerichtliche Auseinandersetzungen wegen medial erhobener Vorwürfe zu seiner Vergangenheit vor seiner Tätigkeit bei der Bundespolizei und bei der GdP.

Zuletzt war Hüber wegen eines Beitrags zum Umgang von Polizeibeamten mit einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt unter Druck geraten. Darin hatte er indirekt dazu aufgerufen, den Dienst zu verweigern, sollte die AfD die Landesregierung stellen. Mehrere Landesverbände der GdP distanzierten sich daraufhin von Teilen seiner Aussagen.

Zudem gibt es Vorwürfe gegen Hüber wegen seiner Vergangenheit bei den DDR-Grenztruppen. Das Portal „Apollo News“ hatte unter Berufung auf die eidesstattliche Versicherung eines Zeugen berichtet, dass Hüber Ende der 80er Jahre als DDR-Grenzoffizier einen Gefangenen misshandelt habe. Außerdem habe er die Durchsetzung des Schießbefehls an der Grenze zu Westdeutschland aktiv propagiert.

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Hüber spricht von „verunglimpfenden und rufmordähnlichen“ Vorwürfen

In einer Mitteilung bezeichnete Hüber die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als „verunglimpfend“ und „rufmordähnlich“. Er habe rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung eingeleitet. Mit seinem Rücktritt wolle er verhindern, dass die Vorwürfe die Polizeigewerkschaft weiter belasteten.

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„Ich möchte während der notwendigen gerichtlichen Auseinandersetzung die täglich neuen, unhaltbaren Anschuldigungen von der GdP abwenden“, erklärte Hüber.

Seine Entscheidung habe er nach Gesprächen mit dem GdP-Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke getroffen. Auch der geschäftsführende Bundesvorstand und der Bundeskontrollausschuss seien informiert worden. Hüber übergibt seine gewerkschaftlichen Zuständigkeitsbereiche und sämtliche Tätigkeiten mit sofortiger Wirkung. Die GdP kündigte an, gegen aus ihrer Sicht falsche Behauptungen, Bedrohungen und verzerrte Berichterstattung weiterhin straf- und zivilrechtlich vorzugehen. Zu einer möglichen Nachfolge Hübers machte die Gewerkschaft zunächst keine Angaben. (mp)