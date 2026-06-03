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Thomas Müller hat sich von seiner Frau Lisa getrennt. (Archivbild einer Filmpremiere)

Thomas Müller hat sich von seiner Frau Lisa getrennt. (Archivbild einer Filmpremiere) Foto: Felix Hörhager/dpa

Nach 17 Jahren Ehe: Thomas und Lisa Müller sind getrennt

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Fußballstar Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der „Bild“-Zeitung.

Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.

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Das Paar hatte 2009 geheiratet. Der ehemalige Nationalspieler (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben ist, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. (dpa)

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